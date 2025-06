È stato trasportato in ospedale in codice giallo, e si trova ricoverato al San Gerardo, il ragazzo di 12 anni investito nel pomeriggio di lunedì 23 giugno in via Cederna a Monza. Classe 2012, nato e residente in città, il ragazzo è stato investito da un furgoncino.

Tutto è successo una manciata di minuti dopo le 13.30, sul luogo dell’incidente sono intervenute ambulanza e automedica allertate in codice giallo insieme a una pattuglia della polizia locale.