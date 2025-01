Monza, intesa con il privato: 29 appartamenti convenzionati, ecco le regole

Sono disponibili 29 appartamenti in vendita e in affitto a prezzi convenzionati, destinati a famiglie con un reddito Isee inferiore a 45mila euro. Le famiglie con un Isee sotto i 30mila avranno diritto di prelazione per 90 giorni. La Giunta comunale di Monza ha approvato tramite una delibera un accordo di edilizia convenzionata per l’area dell’“Ex Garbagnati” in via Val d’Ossola, una risposta concreta – dice il Comune – al crescente bisogno di abitazioni accessibili per le famiglie.

Monza, intesa con il privato: 29 appartamenti convenzionati, come saranno

Questo accordo, il primo di questo tipo, ha una durata di trent’anni e prevede la realizzazione di oltre 2.400 metri quadrati di alloggi destinati all’edilizia residenziale convenzionata. L’obiettivo è garantire una casa a chi ne ha più bisogno, con particolare attenzione alle famiglie a basso reddito. Il progetto, sviluppato in collaborazione con Arborea Living Il Belvedere, prevede che gli alloggi siano venduti o affittati a prezzi calmierati, conformemente ai criteri stabiliti dalla normativa regionale e comunale.

Sono previsti criteri rigorosi per garantire che gli alloggi siano destinati a chi non possiede altre proprietà adeguate alle necessità del proprio nucleo familiare. Il progetto prevede la costruzione di un edificio di cinque piani, dotato di un’autorimessa interrata, posti auto scoperti, un cortile comune e aree verdi di pertinenza per gli appartamenti al piano terra. I 29 alloggi, con una superficie commerciale massima di 120 metri quadri, saranno distribuiti su 6 unità per piano e 5 al piano terra. Le tipologie varieranno da bilocali (soggiorno con cucina e una camera) a trilocali (due camere da letto, soggiorno e cucina). Ventidue appartamenti disporranno di un’autorimessa nel piano interrato, mentre nove avranno un posto auto nel cortile; ogni appartamento avrà inoltre una cantina al piano interrato.

Monza, intesa con il privato: 29 appartamenti convenzionati, i prezzi

I prezzi degli immobili saranno stabiliti in base ai costi di costruzione e alle disposizioni regionali, risultando pertanto inferiori ai prezzi di mercato. Il Comune si occuperà di monitorare l’intero processo per garantire il rispetto degli standard qualitativi e un uso appropriato delle risorse. «La firma di questa convenzione», afferma il sindaco Paolo Pilotto, «è un passo significativo per la città, poiché il diritto alla casa è una delle esigenze fondamentali. Questo accordo rappresenta non solo un progetto urbanistico, ma una risposta concreta alle necessità delle famiglie. Monza avanza verso una sfida sociale ed economica essenziale, offrendo nuove opportunità abitative e promuovendo uno sviluppo urbano equo e attento al benessere collettivo».

«L’accordo», aggiunge l’assessore all’Edilizia privata Marco Lamperti, «prevede appartamenti progettati secondo standard moderni e ad alta efficienza energetica. Le famiglie che si trasferiranno in via Val d’Ossola troveranno soluzioni abitative innovative e integrate nel tessuto urbano, con prezzi accessibili per garantire il diritto all’abitare».