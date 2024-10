Monza, infermiera aggredita da un paziente ubriaco: salvata dai carabinieri di Seregno

Ennesima aggressione a un operatore sanitario. Questa volta a farne le spese, nella notte tra sabato 19 e domenica 20 ottobre, è stata una infermiera dell’ospedale San Gerardo, salvata da una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Seregno dalla furia di un paziente ubriaco.

Monza, infermiera aggredita al San Gerardo: il paziente 34enne arrestato

L’uomo, un 34enne di origini cinesi residente ad Agrate Brianza, all’ospedale per i postumi di un incidente stradale, le avrebbe improvvisamente stretto un braccio al collo e quindi sbattuta contro un muro e poi trascinata verso l’uscita del Pronto soccorso (prognosi di una decina di giorni). Provvidenziale è stato l’intervento dei militari seregnesi, presenti per altre ragioni. Sono riusciti a liberare la donna e uno sarebbe stato con una violenta testata. L’uomo è stato quindi stato tratto in arresto per lesioni aggravate e violenza a pubblico ufficiale.