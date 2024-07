Monza: incendio nella cucina di un appartamento, necessario l’intervento dei vigili del fuoco

Incendio in una cucina di un appartamento di Monza, in via Tosi, nel pomeriggio di martedì 16 luglio. Sul posto si sono portate squadre dei vigili del fuoco del Comando di Monza e Brianza con quattro mezzi. Il rogo, per cause in via di accertamento, è avvenuto in un appartamento al primo piano di uno stabile.

L’incendio a Monza (foto Vigili del fuoco MB)

Incendio nella cucina di un appartamento di Monza, nessun ferito

Le squadre dei vigili del fuoco hanno messo in sicurezza le persone ancora presenti nell’edificio ed estinto l’incendio prima che si potesse propagare all’intero appartamento. Presente anche personale inviato dal 118 e forze dell’ordine. Non risulterebbero feriti.