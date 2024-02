Monza: in fuga dopo aver sottratto due zaini Lacoste alla Rinascente, arrestato un 46enne

Un 46enne italiano già noto per reati specifici è stato arrestato nel pomeriggio di domenica 25 febbraio dagli agenti della Polizia di Stato per rapina impropria: attorno alle 16 è uscito dalla Rinascente in piazza Mazzini con due zaini di marca Lacoste sottratti dagli scaffali dopo aver rotto il dispositivo antitaccheggio.

La Volante è giunta dopo la segnalazione del ladro in fuga, uscito tramite una porta antincendio, e l’ha rintracciato all’altezza del semaforo di via Azzone Visconti, inseguito da una guardia giurata dell’esercizio commerciale.

Monza: un 46enne italiano arrestato per rapina impropria dalla Polizia di Stato

Una volta raggiunto il 46enne avrebbe tentato di colpire il vigilante con due gomitate all’altezza del torace finché è stato bloccato definitivamente dagli agenti, arrestato e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria presso la Procura della Repubblica di Monza per il rito direttissimo: il giudice ha disposto la misura cautelare della custodia in carcere.