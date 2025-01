Monza, in fuga contromano a luci spente per pochi grammi di hashish

A fari spenti su uno scooter, in via Magenta, a Monza, sotto gli occhi di una pattuglia della Polizia di Stato, che gli ha intimato l’alt, si è dato alla fuga. E’ salito persino sui marciapiedi e ha percorso tratti contromano, e poi ha proseguito a piedi, inseguito dagli agenti della Polizia di Stato fino a individuarlo dietro ad alcuni cespugli di un giardino condominiale, dove aveva cercato di nascondersi.

Il tutto per 12 grammi di hashish che gli sono stati trovati addosso, dopo una complicata perquisizione, dato che avrebbe colpito e spintonato i poliziotti. E lo scooter, abbandonato poco prima, in via Cavour, è risultato rubato. Inevitabile l’arresto per un 20enne di origine tunisina fermato qualche sera fa.

Monza, un 20enne fermato dalla Polizia dopo la pericolosa fuga

Il giovane è stato intercettato inizialmente all’altezza di via Magenta, all’angolo con via Palestro in sella a uno scooter. Procedeva a fari spenti e nonostante l’alt degli agenti ha tentato di dileguarsi contromano e anche sul marciapiede.

La volante della Polizia di Stato l’ha seguito cercando di non perderlo di vista finché all’altezza di via Cavour, all’incrocio con corso Milano, si è liberato del ciclomotore, proseguendo la fuga a piedi in direzione di via Gramsci. I poliziotti della Questura a loro volta sono scesi e hanno continuato a seguirlo a piedi fino a bloccarlo nel giardino del condominio.

Monza, il 20enne arrestato per resistenza a pubblico ufficiale

​Già noto, nonostante la giovanissima età, per furto, rapina e immigrazione clandestina, è stato tratto in arresto per resistenza a pubblico ufficiale e denunciato per ricettazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Sottoposto a rito direttissimo, l’arresto è stato convalidato e il giudice ha disposto la misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Monza e della Brianza. Dopo la rimessione in libertà, essendo irregolare sul territorio nazionale, il Questore ha emesso nei suoi confronti il provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale.