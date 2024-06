Sedici volontari del Servizio civile universale sono stati accolti al Comune di Monza all’inizio del loro anno in municipio. L’incontro si è svolto in sala giunta alla presenza dell’assessore ai Giovani, Andreina Fumagalli, ed è stata anche un’occasione di confronto.

Monza: in Comune i 16 volontari del Servizio civile universale, gli incarichi

Diversi gli incarichi cui sono destinati: sette come volontari nelle biblioteche comunali, quattro negli asili nido, due nella Protezione Civile e uno al Servizio Valutazioni Ambientali – Energia, impianti termici e reti. Due ulteriori volontari inizieranno l’anno di Servizio Civile, infine, nei nidi di san Fruttuoso e di San Rocco a partire dal 6 giugno. La giornata di ieri ha rappresentato non solo un primo momento di accoglienza, ma anche un’occasione di confronto con i giovani per introdurli alla realtà del Comune ed ascoltare i loro pensieri, le loro aspettative e le loro prime impressioni.

Monza: in Comune i 16 volontari del Servizio civile universale, «occasione di maturazione e formazione»

«La partecipazione al Servizio Civile Universale – osserva l’assessore ai Giovani – è sia un’occasione di maturazione e formazione per chi vi partecipa sia un prezioso e concreto contributo al lavoro svolto dal Comune e, di conseguenza, un valore aggiunto per la collettività».