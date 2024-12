Monza: il trionfo in casa di Alessandro Corradi e Lady Isabel Athena, campioni di Agility dog

Un weekend da leoni. Con un titolo che arricchisce il palmares, già significativo, del centro cinofilo Corona Ferra di Monza. Alessandro Remigio Corradi, istruttore in via Nievo, ha infatti portato a casa, dopo una gara all’ultimo ostacolo, il titolo di Campione italiano Enci di Agility Dog. In realtà, l’obiettivo è stato centrato da lui e dall’indispensabile Lady Isabel Athena, la sua border collie di quattro anni con cui è salito sul gradino più alto del podio.

Monza: il trionfo in casa di Alessandro Corradi e Lady Isabel Athena, hanno vinto il titolo Enci di agility dog

La gara si è svolta lo scorso weekend a Monza: la coppia ha ottenuto un terzo posto nella prima manche dedicata al salto e poi si è piazzata in prima posizione in Agility 3 – il livello più alto in questa disciplina – arrivando così ad ottenere l’ambito riconoscimento, con il conseguimento del terzo certificato di attitudine al campionato. «Sono molto soddisfatto del risultato – spiega – soprattutto perché abbiamo dovuto superare qualche difficoltà iniziale».

Monza: il trionfo in casa di Alessandro Corradi e Lady Isabel Athena, il binomio con la giovane border collie

Al suo fianco l’immancabile Athena, border collie che Corradi ha seguito fin dalla nascita, essendo figlia del cane di un’allieva. Il suo addestramento è iniziato molto presto, dalle piccole prove in tenera età fino a cimentarsi ai massimi livelli in quello che è sicuramente uno degli sport cinofili a più alta dose di adrenalina.

Il binomio – imprescindibile per ottenere risultati apprezzabili – deve essere collaudato e in vera simbiosi. L’agility presuppone, infatti, che conduttore e cane si muovano in sincrono e che il quattro zampe segua le indicazioni che, di volta in volta, gli vengono suggerite, con velocità e senza commettere errori.

Salti, tunnel e palizzate. Anche un semplice tentennamento davanti ad un ostacolo, può rappresentare motivo di penalità. Dietro, quindi, questa coppia, c’è soprattutto tanto lavoro. L’obiettivo, al di là, dei risultati agonistici, è quello di dare vita ad un squadra.

Monza: il trionfo in casa di Alessandro Corradi e Lady Isabel Athena, cos’è l’agility dog

Dentro e fuori dal ring: «Come accade anche con altre discipline cinofile – precisa Corradi, che alla Corona Ferrea è istruttore sia di agility sia di educazione – l’agility permette di consolidare il rapporto tra uomo e cane ed ha ricadute positive anche sulla salute psicofisica del proprio animale».

L’agility nasce in Inghilterra, più o meno, verso la fine degli anni Settanta e tra le razze più dotate per questo sport ci sono sicuramente i border collie e, da qualche anno a questa parte, anche i supersonici e potenti pastore belga malinois.

Monza Alessandro Corradi Corona Ferrea cane Lady Isabel Athena

Monza: il trionfo in casa di Alessandro Corradi e Lady Isabel Athena, obiettivo Italiani assoluti

Ora c’è già un altro obiettivo all’orizzonte per Alessandro Corradi e Athena. In queste ore, infatti, i neo campioni italiani stanno attendendo con trepidazione l’arrivo dell’omologazione del titolo da parte di Enci, l’ente italiano per la cinofilia, condizione che permetterà loro di partecipare al prossimo Campionato italiano assoluto, che si terrà a Ospitaletto il 15 dicembre e che vedrà scendere in campo tutti coloro che sono riusciti ad ottenere il titolo di campione italiano. Come si dice, ne resterà solo uno. Anzi due. Cane e conduttore.