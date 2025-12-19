Monza, il Natale solidale della Curva Davide Pieri: raccolta di fondi e giocattoli

Gli ultras biancorossi hanno aperto le porte della sede della Curva Davide Pieri di via Dante a Monza, per una raccolta di fondi e giocattoli. Un’iniziativa semplice, concreta, lontana dai riflettori. Perché la passione non vive solo allo stadio, ma anche nella solidarietà. I cori, per una volta, hanno lasciato spazio ai gesti. E la curva diventa comunità, non solo appartenenza.

Ogni contributo, piccolo o grande, può fare la differenza. Un modo diretto per stare vicino a chi ha più bisogno. Il calcio che unisce, anche fuori dai novanta minuti. E che ricorda come il cuore del tifo batta anche per gli altri. Soprattutto per i bambini…