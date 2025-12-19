Monza Cronaca

Monza, il Natale solidale della Curva Davide Pieri: raccolta di fondi e giocattoli

La Curva Davide Pieri ha aperto le porte della sua sede di via Dante per una raccolta di fondi e giocattoli
Gli ultras biancorossi hanno aperto le porte della sede della Curva Davide Pieri di via Dante a Monza, per una raccolta di fondi e giocattoli. Un’iniziativa semplice, concreta, lontana dai riflettori. Perché la passione non vive solo allo stadio, ma anche nella solidarietà. I cori, per una volta, hanno lasciato spazio ai gesti. E la curva diventa comunità, non solo appartenenza.

Ogni contributo, piccolo o grande, può fare la differenza. Un modo diretto per stare vicino a chi ha più bisogno. Il calcio che unisce, anche fuori dai novanta minuti. E che ricorda come il cuore del tifo batta anche per gli altri. Soprattutto per i bambini…

Marco Pirola fu Arturo. Classe 1962, quando l’Inter vinse il suo ottavo scudetto. Giornalista professionista cresciuto a Il Giornale di Montanelli poi approdato su vari lidi di carta e non. Direttore del settimanale L’Esagono prima e di giornali “pirata” poi. Oggi naviga virtualmente nella “tranquillità” (si fa per dire…) dei mari del sud come direttore responsabile de Il Cittadino.

