Monza, il cane della polizia locale annusa l’hashish: 4 grammi addosso, mezzo chilo a casa a Lissone

Quattro grammi di hashish addosso, altri 58 grammi sulla sua bicicletta e mezzo chilo a casa, a Lissone. Detenzione di stupefacenti che ha fatto scattare l’arresto nei confronti di un 25enne gambiano da parte della polizia locale di Monza.

Monza, la polizia locale arresta un 25enne gambiano pizzicato con la droga nel parco

L’uomo è stato pizzicato nel pomeriggio di venerdì 7 giugno, alle 17.30, nel parco pubblico recintato “Giardino Incantato” di Monza, in via Visconti, dalla unità cinofila della Polizia locale impiegata in controlli insieme agli agenti del Nost (Nucleo operativo sicurezza territoriale): l’ispezione olfattiva eseguita dal cane ha portato alla scoperta dell’hashish che il 25enne avrebbe avuto addosso insieme ad alcune banconote di piccolo taglio e un coltellino con la lama sporca di hashish. Altri 58 grammi sarebbero stati trovati dalla unità cinofila sulla bicicletta dell’uomo.

Monza, arresto per detenzione di droga: a casa a Lissone ne ha mezzo chilo

Il controllo è proseguito nella abitazione dell’uomo “in stretta collaborazione con la polizia locale di Lissone”: qui sono stati trovati altri panetti e pezzi di hashish, oltre mezzo chilo. Il 25enne, già noto per reati specifici risalenti al 2028 “per i quali aveva ottenuto la messa alla prova, già terminata” specifica la polizia locale monzese, è stato tratto in arresto convalidato dal giudice del tribunale di Monza che ha disposto l’applicazione della misura cautelare dell’ obbligo di dimora nel comune di Lissone.