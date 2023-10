Monza: il calendario dell’avvento di Salvagente, al posto dei cioccolatini un’azione gentile

Si chiama Il calendario della gentilezza la proposta dell’associazione Salvagente per l’inizio dell’avvento. Un cartoncino con il disegno di un grande albero di Natale dove sono raffigurate 24 spazi per altrettanti addobbi. Non semplici palline però. Ad ogni addobbo, infatti, corrisponde un’azione gentile che i piccoli (ma anche i grandi, perché non c’è limite d’età per una buona azione) potranno fare per ciascuno dei ventiquattro giorni di dicembre che precedono il Natale.

Monza, il calendario della gentilezza di Salvagente: ecco cosa contiene

Tante azioni rivolte ai famigliari ma anche ai compagni di classe, agli amici e perfino agli sconosciuti. Dal ringraziamento speciale alla maestra regalandole le sue caramelle preferite alla preparazione della tavola per una cena speciale a cui invitare mamma e papà o altri famigliari e amici, fino alla proposta di una lettera di ringraziamento da inviare a Babbo Natale (e anche Mamma Natale) per ringraziarli dei doni che lasceranno sotto l’albero la notte di Natale.

Sono comprese nella lista anche un paio di azioni gentili destinate a sconosciuti in difficoltà, come portare un pasto a un senza tetto, sempre sotto la supervisione di un adulto. Il ricavato della vendita dei calendari della gentilezza servirà per sostenere le iniziative in Africa promosse da Salvagente.

Il calendario di Salvagente per sostenere le iniziative in Africa

“Abbiamo pensato a un calendario dell’avvento un po’ speciale – ha spiegato Mirko Damasco, presidente di Salvagente – proponendo azioni che possano far crescere le persone, soprattutto i più piccoli, orientandole al bene e alla cura reciproca. Credo che la gentilezza sia davvero ciò di cui abbiamo maggiormente bisogno”.

Il calendario, in edizione limitata, è già disponibile sul sito salvagenteitalia.org. Il kit che si riceverà a casa comprende un poster dell’albero da addobbare in dimensione A2, 24 missioni – palline con le azioni da compiere, una lettera personalizzata per il bimbo e un vademecum con le istruzioni.