Monza, i doni dei carabinieri ai piccoli malati del Maria Letizia Verga

Doni natalizi dei carabinieri ai piccoli pazienti di oncologia pediatrica dell’ospedale San Gerardo di Monza, associazione Maria Letizia Verga. Come ormai avviene da tradizione dal lontano 2008 una rappresentanza della sezione di Monza dell’Associazione Nazionale Carabinieri guidata da Vito Potenza con i colleghi del Comando Provinciale dell’Arma di Monza ha portato regali a oltre 100 piccoli pazienti grazie a un contributo della BCC di Carate e Treviglio.

Sezione Anc Monza Brianza e carabinieri del Comando provinciale: doni natalizi ai piccoli pazienti oncologici

Ai piccoli sono stati consegnati anche biglietti natalizi realizzati dai detenuti del carcere di Bollate e, prima volta, dagli alunni di una scuola primaria di Pescate. Presenti al significativo momento anche il direttore generale dell’IRCCS San Gerardo, Michele Brait, il prefetto di Monza e Brianza, Enrico Roccatagliata. “Anche quest’anno abbiamo voluto fare sentire la nostra vicinanza ai piccoli degenti del Comitato Maria Letizia Verga – ha detto Vito Potenza –. Vedere i bambini contenti è un momento straordinario” ed non ha mancato di ringraziare il personale sanitario per l’impegno speso ogni giorno nella struttura.