Monza: grosso ramo cade da 10 metri sulla strada, allerta meteo passata

Hanno lavorato circa due ore i vigili del fuoco per rimuovere il grosso ramo caduto sulla strada da un’altezza di circa 10 metri venerdì sera a Monza. Intervento in via Duca degli Abruzzi intorno alle 22, fortunatamente senza feriti o coinvolgimento di veicoli o persone in transito.

Monza vigili del fuoco taglio pianta

Monza: grosso ramo cade da 10 metri sulla strada, danni a un furgone in sosta e all’illuminazione

Solo danni: travolti un furgone parcheggiato a lato strada e i cavi dell’illuminazione pubblica.

Il ramo ha occupato completamente la sede stradale, i vigili del fuoco con autopompa e autoscala dal comando centrale hanno lavorato per sgomberare il passaggio e metter in sicurezza i rami sovrastanti. In posto anche la polizia locale di Monza.

Meteo cielo Lesmo 12 luglio ore 10.30

Monza: allerta meteo passata, non ci sono state le temute grandinate

A Monza e Brianza sono stati fortunatamente limitati i danni dell’ondata di maltempo che venerdì 12 luglio in serata ha colpito soprattutto Milano e il Lodigiano con forti grandinate. E in mattinata anche le province di Varese, dove i danni sono stati importanti, e Como, dove è stato chiuso il lungolago.

Monza: allerta meteo passata, la giornata in Brianza

In tutti i Comuni erano state allertate le squadre di Protezione Civile. Le condizioni meteo con raffiche di vento avevano indotto ad Arcore alla chiusura alla mattina del parco di Villa Borromeo, mentre in serata l’allarme per un possibile forte temporale accompagnato da grandine ha tenuto con il fiato sospeso fino a dopo le 20, quando il forte temporale ha lambito la provincia andando oltre senza particolari danni.