Monza, Giornate FAI d’Autunno: in 2.400 alla scoperta del Comando dei vigili del fuoco

Quasi 2.400 persone, tantissimi i bambini, hanno visitato la sede del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Monza e Brianza, in via Cavallotti, a Monza, in occasione delle Giornate FAI (Fondo Ambiente Italiano) d’Autunno, sabato 14 e domenica 15 ottobre.

Giornate FAI d’Autunno, in mostra anche le prime autopompe degli anni ’20

I visitatori hanno potuto conoscere, tramite proiezioni video, la storia del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e potuto ammirare gli automezzi in dotazione, dai più moderni ed efficienti a quelli del passato e storici come una autoscala degli anni ’60 e una delle prime autopompe degli anni ’20. I numerosi visitatori hanno anche potuto accedere alla Sala Operativa del Comando, cuore pulsante della attività di soccorso, e avere nozioni sul NUE (numero unico di emergenza).