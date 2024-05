Monza: furto in pieno giorno in un panificio con il piede di porco, il bottino 136 euro di alimentari

Ha compiuto un furto in pieno giorno, sabato 11 maggio, a Monza, attorno alle 15, in un panificio di via Foscolo: entrato forzando la porta con un piede di porco ne sarebbe uscito con un sacchetto pieno di generi alimentari.

La sortita non è sfuggita tuttavia a una passante che ha subito chiamato il 112 riferendo appunto di avere visto uno sconosciuto armeggiare con fare sospetto alla porta del negozio. Dalla sala operativa della Questura di Monza e della Brianza, mentre la donna è rimasta in linea, per riferire nel dettaglio, in diretta, cosa stesse accadendo, sono state inviate delle Volanti. Nel frattempo l’uomo, riuscito a forzare la porta del panificio era entrato nei locali uscendone poco dopo “con un sacchetto bianco pieno di oggetti e generi alimentari”.

Monza, il furto nel panificio in pieno giorno: una testimone in linea con la Polizia

Gli agenti hanno immediatamente bloccato il sospettato, corrispondente alle descrizioni, che si stava allontanando in sella a una bicicletta verso la periferia. Perquisito, addosso gli sono stati trovati “vari generi alimentari del valore di 136 euro” e un telefonino Iphone “risultato di proprietà dell’esercizio commerciale” oltre a 35 euro in monete verosimilmente “sottratte dalla cassa”. In uno zaino che aveva con sé trovati vari arnesi da scasso, “tra cui un piede di porco, uno scalpello e diversi cacciaviti”.

L’uomo, un cittadino italiano 35enne residente nella provincia di Roma già noto per reati specifici è stato arrestato per furto aggravato. Sottoposto a giudizio direttissimo l’arresto è stato convalidato ed è stata disposta la misura cautelare della custodia in carcere.