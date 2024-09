Monza: fumano e bevono sul bus, necessario l’arrivo dei carabinieri

Si sono messi a fumare e bere alcolici su un autobus del servizio pubblico a Monza. L’autista è stato costretto a interrompere la corsa e sono dovuti intervenire i carabinieri.

Monza: fumano e bevono sul bus, autista costretto a fermarsi

Ennesimo episodio di malcostume e strafottenza sui mezzi in circolazione in città, situazione spesso denunciata anche dagli autisti che a più riprese, nel tempo, hanno richiesto la presenza di guardie giurate tra i sedili per sentirsi più sicuri (e i passeggeri con loro). È accaduto nei giorni scorsi, in serata, attorno alle 21, su un bus in servizio in centro. Quando i due viaggiatori, di origine sudamericana, senza biglietto, hanno iniziato a fumare – cosa ovviamente non consentita – e il mezzo si è riempito di fumo, l’autista è stato costretto ad arrestare la corsa e ad affrontare i due, tra l’altro intenti a bere alcolici e verosimilmente “su di giri”, e invitarli a scendere dal pullman.

Monza: fumano e bevono sul bus, in via Manzoni verso piazza Castello

Niente da fare: gli hanno risposto picche, tra l’altro a male parole, e, come se nulla fosse, sono rimasti al loro posto, con le sigarette accese.

Trascorsi alcuni minuti, con il mezzo fermo lungo la strada, la centralissima via Manzoni, a intralciare il traffico, il conducente è stato costretto temporaneamente a soprassedere e a riprendere la marcia, diretto verso la fermata di piazza Castello, alle spalle della stazione di via Arosio. Il tutto, ovviamente tra le proteste degli altri viaggiatori che si sono dovuti sorbire le ondate di fumo e tollerare la presenza dei due compagni di viaggio ancora per un po’.

Nel frattempo era già partita una chiamata al 112 e, una volta arrivato sul retro della stazione, ad attendere il bus c’erano due carabinieri della Compagnia di via Volturno.

A quel punto non c’è stata storia: i due passeggeri sono stati costretti a scendere dal pullman e sono stati denunciati per interruzione di pubblico servizio.