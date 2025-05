Monza fa gli sconti in farmacia: fino a fine anno per over 65 e su tampon tax

Il mercoledì sconti di FarmaCom per gli over 65 e cancellazione della tampon tax. Dopo l’inaugurazione dell’undicesima farmacia gestita da FarmaCom a Monza, in via Marsala, due interventi specifici in via sperimentale fino al 31 dicembre a sostegno della salute e della cura della persona, frutto della collaborazione tra Comune e la stessa FarmaCom (società pubblica al 95%).

Monza fa gli sconti in farmacia: nelle undici farmacie comunali con la fidelity card gratuita

Da giugno, ogni mercoledì, le undici farmacie comunali applicheranno uno sconto del 10% a tutti gli over 65 su una vasta gamma di prodotti parafarmaceutici da banco.

“Lo stesso sconto sarà applicato a servizi quali holter pressorio e cardiaco, elettrocardiogramma, profilo lipidico e profilo glicemico”, aggiunge l’amministrazione comunale. Per avere gli sconti occorre avere la Fidelity card di FarmaCom, gratuita, che va chiesta in una delle farmacie comunali.

«La misura è frutto di una iniziativa promossa in collaborazione con il Comune di Monza nell’ambito delle politiche di sostegno al benessere e all’accessibilità per le fasce più fragili della popolazione, e trova applicazione non soltanto per i farmaci, ma anche per i servizi sanitari fondamentali, in ottica di monitoraggio della salute e prevenzione di patologie», spiega Egidio Riva, assessore comunale a Welfare e salute.

Monza fa gli sconti in farmacia: l’iniziativa sulla tampon tax risponde a una mozione promossa in consiglio comunale dal Pd

Anche i prodotti sanitari igienici femminili saranno scontati del 10%, di fatto annullando l’Iva, in tutte le farmacie comunali: “Questa seconda iniziativa concretizza quanto previsto in una mozione promossa dal gruppo consiliare Pd e approvata all’unanimità lo scorso mese di marzo, nella quale il Consiglio comunale, appunto, chiedeva a Farmacom di verificare la possibilità di applicare prezzi particolarmente contenuti e promozionali sui prodotti sanitari igienici femminili”. Serve sempre la Fidelity card.