Monza, esenzione addizionale Irpef: soglia reddito aumentata a 15mila euro

Monza, la giunta comunale attraverso una delibera ha aumentato la soglia di esenzione dell’addizionale IRPEF: “in armonia con quanto previsto dal programma di mandato, con le richieste del Consiglio Comunale e con le parti sociali”.

Una modifica applicata con decorrenza 1 gennaio 2025 che riguarda 4.873 cittadini monzesi, che si aggiungono ai 23.000 già esenti e prevede l’esenzione totale del tributo per i contribuenti con un reddito imponibile complessivo per le persone fisiche non superiore a 15.000 euro, rispetto ai 12.000 euro del 2024 e degli anni precedenti.

Monza: esenzione addizionale Irpef a 15mila euro, riguarda 4.873 cittadini

Una rimodulazione: “che riduce la pressione fiscale in capo ai contribuenti e nel contempo non intacca lo standard di servizi resi alla collettività” dice il Comune in una nota. “In particolare la riduzione del gettito dell’addizionale comunale conseguente all’innalzamento della soglia di esenzione non pregiudica il mantenimento degli equilibri finanziari né l’attuale livello dei servizi erogati”.

“Questa manovra – spiega il vicesindaco e assessore al Bilancio Egidio Longoni – si affianca a una serie di attenzioni che il bilancio 2025, in fase di costruzione, dedicherà alle persone più esposte della città”. “In questo complesso momento storico – conclude Longoni – stiamo infatti cercando di tutelare quanto possibile le fasce di popolazione più fragili, con ogni strumento a disposizione. Dovremo tenere conto necessariamente anche dei tagli che il Governo sta applicando agli Enti Locali e che per la nostra città si traduce in circa 1 milione di euro”.