E’ in corso la spedizione via mail, ai cittadini che si sono registrati on line sul sito di Monza Mobilità, dei permessi cartacei per i parcheggi gialli riservati a residenti, domiciliati e lavoratori nell’area Polo Sportivo individuata dalla ZPRU, nei pressi dell’U-Power Stadium, attivi in occasione dei grandi eventi sportivi a rilevanza viabilistica, tra cui le partite del campionato di calcio.

Monza, ecco i parcheggi gialli e i pass per i residenti vicino all’U-Power Stadium da esporre per i controlli durante le partite

L’esposizione del permesso cartaceo da parte degli utenti e la verifica della targa da parte degli ausiliari della sosta e degli agenti di Polizia Locale consentono di verificare la titolarità del permesso di sosta. Considerando che la finalità dell’introduzione degli stalli gialli è tutelare i residenti in occasione delle grandi manifestazioni sportive, ogni permesso è legato esclusivamente a una singola targa. In caso di controllo, i dispositivi in dotazione al personale verificano in tempo reale se la targa è associata a a un pass regolarmente rilasciato e in caso contrario scatta la sanzione. Chi cede il proprio pass a chi non è autorizzato commette illecito penale.