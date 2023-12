Monza e la pista ciclabile del ghiaccio che non dovrebbe esserci

“Come temevo il problema si è verificato” è l’esordio di una lettera che un monzese ha scritto giovedì 7 dicembre all’amministrazione comunale e anche al Cittadino. Quello che temeva è che il freddo, prima o poi, sarebbe arrivato, in maniera più consistente, nonostante sia l’anno più caldo registrato da diversi decenni a questa parte. Solo che quando succede qualche cautela andrebbe presa, soprattutto quando gli irrigatori sono vicini alle strade. Ma così non è stato, almeno in un caso.

La pista ciclabile del ghiaccio in viale Lombardia

“È stato lasciato, inopportunamente, attivo l’impianto di irrigazione della aiuola di viale Lombardia (altezza via Gondar) – ha scritto ancora il lettore – L’eccesso di acqua dosata cola sulla pista ciclabile e, con l’abbassarsi delle temperature notturne, l’acqua sulla pista ha formato una pericolosissima patina ghiacciata (la mattina presto)”. Traduzione: per chi non lo sapesse, Monza ha un’altra pista per il pattinaggio su ghiaccio, ma le manca qualche requisito di sicurezza. “Vi invito a provvedere tempestivamente a disattivare l’impianto, onde evitare che qualcuno si faccia male”.