Monza e Brianza: in ufficio postale senza coda con la prenotazione online

In ufficio postale senza code. Possibile? Sì: Poste Italiane ricorda a tutti i cittadini della provincia di Monza e Brianza la possibilità, soprattutto nei giorni di maggiore affluenza, di prenotare il proprio turno presso gli Uffici Postali abilitati direttamente dal PC, il tablet e lo smartphone. E’ sufficiente accedere al sito poste.it o ad utilizzare le APP “Ufficio Postale”, “BancoPosta” e “PostePay” per le tradizionali operazioni di sportello o fissare un appuntamento con un consulente di Poste Italiane. Si potrà quindi decidere se prendere un numero per recarsi immediatamente in Ufficio Postale oppure prenotare per un momento successivo.

Monza e Brianza, niente code alle poste: possibile prenotare anche con WhatsApp

Verrà generato un QRCode che andrà “convalidato” all’arrivo in Ufficio Postale avvicinandolo al lettore ottico del Gestore delle Attese presente in sala. Inoltre è possibile prenotare il proprio turno presso gli Uffici della provincia tramite WhatsApp. Richiedere il biglietto elettronico con questa modalità è molto semplice: basterà memorizzare sul proprio smartphone il numero 3715003715 e seguire le indicazioni utili a completare la prenotazione