Procederanno di pari passo a Monza la realizzazione della pista ciclopedonale di viale Sicilia, nel tratto compreso tra le vie Correggio e Stucchi, e quella del troncone che andrà da via Correggio allo stadio Brianteo: il primo intervento, del valore di 200.000 euro, sarà effettuato dal Comune mentre il secondo sarà attuato dalla società Elesa come parte delle compensazioni previste per l’ampliamento della sede di via Pompei.

Monza: due nuove piste ciclabili in arrivo intorno allo stadio, unica progettazione preliminare

Per armonizzare le due opere la giunta Pilotto ha approvato a inizio agosto una unica progettazione preliminare, suddivisa in due lotti, mentre il disegno esecutivo dovrebbe essere pronto entro il 30 settembre: a quel punto gli uffici del municipio potranno pubblicare la gara con cui individuare l’impresa che avvierà i cantieri che dovrebbero protrarsi per alcuni mesi.