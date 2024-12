Monza, donna investita da un treno al passaggio a livello: è grave al San Gerardo

Una donna è stata soccorsa in codice rosso lunedì 23 dicembre in mattinata a Monza dopo che, secondo quanto riportato dalla Agenzia emergenza urgenza è stata investita da un treno all’altezza del passaggio a livello di via Osculati. L’incidente è avvenuto attorno alle 8 e sul posto, oltre a personale inviato dal 118 su una ambulanza e una automedica, si sono portati anche i vigili del fuoco e personale della Polizia ferroviaria. La donna, una quarantenne, è stata portata in gravi condizioni all’ospedale San Gerardo di Monza.

Inevitabili le conseguenze per la circolazione ferroviaria: Trenord attorno alle 10 ha comunicato che sulla direttrice Bergamo-Carnate-Milano ci sono forti ritardi dopo che il transito dei convogli è rimasto interrotto per circa un’ora per i soccorsi e gli accertamenti da parte delle autorità. Non è escluso il gesto volontario.