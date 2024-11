Monza: donna cade nel Lambro, soccorsi al ponte di San Gerardo

Soccorsi in centro a Monza nella mattina di giovedì 21 novembre. Ambulanza, automedica, vigili del fuoco e polizia sono intervenuti sul ponte di san Gerardo per soccorrere una donna nel Lambro. L’allarme è scattato intorno alle 9, la donna sessantenne è stata recuperata e trasportata in codice rosso all’ospedale.

Sul posto l’autopompa, l’autoscala e la vettura del funzionario di guardia dal comando di Monza dei vigili del fuoco che si sono calati dal ponte sull’argine di cemento e hanno soccorso la donna con l’ausilio di una scala e della barella rigida per issarla in sicurezza.