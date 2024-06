Monza, denunciato un 18enne trovato nel giardino pubblico con bilancino, hashish e 710 euro

Trovato dalla unità cinofila della polizia locale di Monza, nel pomeriggio di mercoledì 19 giugno, con un bilancino, dell’hashish e 710 euro in contanti, per un 18enne è scattata una denuncia a piede libero per detenzione di sostanze stupefacenti.

Monza: un 18enne denunciato, quantitativo di droga per uso personale ma ce n’era altra a casa

Il giovane è stato pizzicato da personale del Nost (Nucleo operativo sicurezza territoriale) del Comando di via Marsala nel giardino pubblico di via Monte Bianco – Monte Bisbino, nel capoluogo. La quantità di hashish in suo possesso era modesta, per uso personale ma da una perquisizione domiciliare sempre con l’ausilio dell’unità cinofila, sono stati rinvenuti circa 35 grammi di hashish oltre che un coltello da cucina sporco di sostanza stupefacente.

Il ragazzo avrebbe detto che la metà dei 710 euro dei quali è stato trovato in possesso sarebbero stati frutto di regali di compleanno. Il denaro e la droga sono stati sottoposti a sequestro penale.