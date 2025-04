Sono soltanto 200 metri ma potrebbero mettere in difficoltà per alcuni giorni (quanti non è stato annunciato) il traffico fra Triante e il centro di Monza: da lunedì 5 maggio – al netto delle condizioni meteo – BrianzAcque dovrà intervenire nella rete fognaria in via Cavallotti, fra il comando del vigili del fuoco e via Ghisallo, in direzione viale Lombardia.

Si tratta, indica il gestore unico della rete idrica, di un intervento di “relining strutturale con calza, una tecnica non invasiva atta alla riduzione dei disagi all’utenza”.

I tecnici della società riferiscono che l’operazione riguarderà circa 200 metri “di una tubazione ovoidale in calcestruzzo” e che l’operazione prevede anche il ripristino dei manufatti accessori funzionali e d’ispezione.

“La tecnologia del relining con calza permette di rinnovare le tubazioni esistenti mediante l’inserimento di una speciale calza impregnata di resina, successivamente aderita alle pareti interne tramite aria o acqua calda. Una volta indurita, la calza forma un nuovo tubo interno, garantendo resistenza, impermeabilità e una maggiore durata nel tempo. I tempi di esecuzione sono ridotti: si prevede il completamento dei lavori nell’arco di due settimane”.

Monza: dal 5 maggio cantiere in via Cavallotti, intervento grazie alla segnalazione di un cittadino

BrianzAcque sottolinea come l’intervento nasca da una segnalazione pervenuta da un cittadino privato e approfondita dai tecnici della società pubblica, “che hanno esteso i controlli alla rete fognaria circostante, confermando la necessità di un intervento puntuale”.

“L’operazione si inserisce all’interno di un piano più ampio di manutenzione straordinaria e preventiva che ha recentemente interessato anche le vie Umbria, Liguria e Romagna. Il programma mira a preservare e riqualificare una rete fognaria storica, risalente a quasi un secolo fa, attraverso interventi strutturali non invasivi che consentano di prevenire cedimenti, ridurre i disagi alla cittadinanza e scongiurare danni ambientali”. BrianzAcque invita alla pazienza ai cittadini per gli inevitabili disagi.