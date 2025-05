Grande festa a Monza per i premi EmergenteChef, EmergentePizza, ed EmergenteSala ideati da Witaly con il patrocinio di Confcommercio Monza e Circondario. Giovani da tutta Italia sono arrivati nel capoluogo per partecipare alla competizione che negli anni ha lanciato decine e decine di nuove stelle Michelin. Le gare si sono svolte in tre diversi ambienti: il teatrino di corte della Villa Reale per la prova teorica, i laboratori dell’Istituto professionale Olivetti per le prove di Emergente Chef ed Emergente Pizza, l’Hotel de la Ville per la “Cena di Gara” di EmergenteSala.

Monza: da tutta Italia per i premi agli Emergenti della ristorazione, gli ospiti e la torta degli studenti di In-Presa

Numerosi gli ospiti intervenuti, tra i quali giornalisti enogastronomici, gli chef Massimo Bottura, Antonia Klugmann e Sara Scarsella, rappresentanti del mondo dell’ospitalità, i calciatori dell’AC Monza, Andrea Carboni e Leonardo Colombo. Il ministro Francesco Lollobrigida è intervenuto con un video nel quale ha ribadito l’importanza della valorizzazione dei giovani e del nostro patrimonio gastronomico.

Gli studenti della cooperativa sociale In-Presa a Carate Brianza hanno realizzato una torta che ha accompagnato il brindisi finale.

Monza: da tutta Italia per i premi agli Emergenti della ristorazione, tutti i vincitori

A vincere il premio EmergenteChef, giunto alla ventesima edizione, è stato Matteo Faenza di Formello, in provincia di Roma. Premiato per il “Miglior Pane” Sabino Calabretto di Polignano a Mare, in provincia di Bari. Il Premio “Miglior Abbinamento Vini” se l’è aggiudicato Alessio Currò di Vulcano. Il vincitore di EmergentePizza (quindicesima edizione) è stato Antonio Coppola di Milano. Premiato per il “Miglior Fritto” Antonio Mariniello di Sesto Fiorentino. Il Premio “Sostenibilità” è stato assegnato Gianfranco Zanfradino di Firenze. Elisa Agarinis di Godia di Udine ha vinto la decima edizione del premio “Emergente Sala”. Menzione Speciale per Francesco Mario Passaretti di Asti.