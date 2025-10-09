Monza: da gennaio consegnati quasi 31mila passaporti, nuovo open day in questura il 18 ottobre

Passaporti: la Questura di Monza e Brianza annuncia per sabato 18 ottobre un nuovo “open day” dalle 8 alle 13, negli uffici di via Montevecchia, a Monza, per cittadini che si saranno prenotati la mattina di martedì 14 ottobre collegandosi al link https://passaportonline.poliziadistato.it/ Inclusi i minori, si dovranno presentare con la stampa dell’appuntamento, una fotocopia del documento di identità, due foto, il contributo amministrativo di 73,50 euro, il versamento di 42,50 euro sul conto corrente postale 67422808 intestato al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento Del Tesoro, e il passaporto di cui si è già in possesso. Per i minori servono anche un modulo di assenso firmato in originale dal genitore non presente, corredato della fotocopia della carta d’identità firmata in originale, fotocopia del documento del genitore presente e del minore. Dalla Questura ricordano che è sempre possibile effettuare le prenotazioni tramite agenda ordinaria e agenda prioritaria.

Da gennaio a settembre stampati 30.966 passaporti rilasciati dalla Questura di Monza e Brianza

Intanto, da gennaio a settembre di quest’anno gli uffici di via Montevecchia hanno stampato 30.966 passaporti con particolare attenzione, specifica la Questura brianzola: “alle richieste con carattere d’urgenza”, che, con la presentazione della necessaria e idonea documentazione, “vengono gestite con procedure prioritarie, assicurando il rilascio del documento in tempo utile per la partenza”. “Anche nei casi in cui l’urgenza insorga successivamente alla presentazione della domanda – specifica – l’Ufficio provvede ad accelerare le tempistiche per venire incontro alle esigenze dell’utenza”. Tra le condizioni di priorità ci sono i viaggi da intraprendere entro 30 giorni dalla prevista data di partenza per motivi di studio, lavoro, salute o turismo, comprovati da idonea documentazione.

E’ possibile, se non si riesce a trovare una data utile nell’agenda online degli “appuntamenti prioritari”, quella riservata appunto alle partenze entro 30 giorni, e si abbia la necessità di ottenere il passaporto entro 15 giorni compilare un apposito modulo online da presentare direttamente in Questura per la gestione della richiesta urgente, senza appuntamento: “ogni richiesta di rilascio del passaporto presentata presso la sede della Questura, con comprovata necessità di ottenere il documento entro 15 giorni, viene accettata e gestita con priorità, al fine di garantire il rilascio in tempo utile per la partenza” specificano ancora gli uffici.

Ufficio passaporti in Questura

Le modalità per richiedere il passaporto in Brianza: in Questura, in Posta e anche nei Comuni (per minori di 12 anni)

La Questura ricorda che le modalità per richiede il passaporto passano dall’appuntamento ordinario, collegandosi al sito https://passaportonline.poliziadistato.it a partire dalle ore 20 di ogni giorno feriale, per prenotare l’appuntamento di presentazione dell’istanza, a quello prioritario per chi deve partire entro 30 giorni (prenotazione, https://passaportonline.poliziadistato.it dalle ore 8 di ogni giorno feriale) presentandosi il giorno dell’appuntamento con il biglietto di partenza e “documentazione attestante l’urgenza, riferita a motivi di lavoro, studio, turismo o salute”. Per chi ha urgenza di partire entro 15 giorni, sempre per per motivi di lavoro, studio, turismo o salute (documentati), se sul portale non risultano disponibilità di appuntamenti prioritari si può registrarsi sul sito e generare un modulo online che consente di presentarsi direttamente in Questura senza appuntamento, dove la richiesta sarà gestita in via prioritaria.

C’è inoltre la possibilità di avvalersi del Progetto POLIS negli Uffici Postali abilitati dei Comuni di Monza, Barlassina, Ceriano Laghetto, Misinto, Cogliate, Varedo, Lazzate, Aicurzio, Mezzago, Burago di Molgora, Ronco Briantino, Roncello, Bellusco, Bernareggio, Caponago, Cornate d’Adda, Sulbiate, Ornago, Busnago, Cavenago Brianza, Correzzana, Camparada, Triuggio, Albiate, Briosco, Lesmo, Renate, Usmate, Vedano al Lambro, Veduggio con Colzano, Verano Brianza, Sovico, Carnate, Biassono e Villasanta. I cittadini residenti possono presentare la propria istanza corredata di tutta la documentazione necessaria e optare (a pagamento) anche per la consegna del documento a domicilio (info sul sito di Poste Italiane al link Polis Passaporto Elettronico).

Per minori di 12 anni è possibile presentare istante di rilascio anche presso i Comuni, se abilitati. In Brianza lo sono Agrate Brianza, Arcore, Bellusco, Bernareggio, Biassono, Bovisio Masciago, Cavenago di Brianza, Ceriano Laghetto, Cesano Maderno, Cogliate, Concorezzo, Desio, Giussano, Lentate sul Seveso, Limbiate, Lissone (esclusi luglio e agosto), Meda, Mezzago, Misinto, Muggiò, Roncello, Seregno, Seveso, Triuggio, Verano Brianza, Villasanta e Vimercate. Gli stessi Uffici comunali provvederanno anche alla successiva consegna del documento.

Quanto infine alla consegna dei passaporti, “viene assicurata in funzione della data di partenza dell’utente”, specifica la Questura, “significando che anche le istanze presentate in forma ordinaria possono essere integrate presso gli sportelli con la documentazione attestante eventuali necessità urgenti”.