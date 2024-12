Monza: da febbraio il super progetto per risolvere il traffico, cos’è “Samu”

Una centrale di monitoraggio e gestione, impianti semaforici avanzati, sistemi di raccolta dati automatizzati, l’intelligenza artificiale per gestire tutto. E risolvere, così, uno dei guai atavici di Monza: il traffico, come diceva “lo zio” di Palermo in Johnny Stecchino di Roberto Benigni.

Il progetto si chiama Samu, che sta per Sistemi adattivi per monitoraggio e gestione della mobilità urbana ed è stato finanziato dalla Regione con 2,5 milioni di euro attraverso un bando vinto dal Comune e da Monza Mobilità, la società pubblica che gestione in particolare i parcheggi ma non solo.

Monza: da febbraio il super progetto per risolvere il traffico, «nuove forme di gestione della mobilità»

«Questo progetto – afferma l’assessora alla Mobilità Irene Zappalà – è stato frutto del lavoro di squadra tra gli uffici comunali e Monza Mobilità, e rappresenta un esempio virtuoso di come, lavorando fianco a fianco con le società partecipate, si possano conseguire risultati significativi. Con l’ottenimento dei fondi per il progetto potremo compiere un passo rilevante verso nuove forme di gestione della mobilità, che passano attraverso l’analisi dei dati e l’ausilio dell’intelligenza artificiale per prevenire, oltre che contrastare, il traffico e la congestione delle strade».

Monza: da febbraio il super progetto per risolvere il traffico, la tecnologia

Il punto di partenza è “il diffuso utilizzo di tecnologie digitali per la raccolta dei dati sull’ecosistema di mobilità, con successiva elaborazione e analisi per migliorarne la gestione e fornire informazioni agli utenti”. E allora, appunto, la centrale di monitoraggio “che raccoglie e integra i dati provenienti dagli accessi alla zona a traffico limitato”, una rete semaforica in grado di adattarsi e un sistema nuovo di indirizzamento ai parcheggi (quello attuale ha funzionato per un po’, da anni indica costantemente “Attesa dati”).

«Oltre a questo elemento di novità, una consistente parte del quadro economico del progetto è destinata alla sostituzione degli impianti semaforici, all’installazione di nuovi pannelli di infoparking e allo sviluppo e test della parte software» aggiunge l’amministrazione comunale, che segnala come la “macchina sciogli-traffico” potrà lavorare su software che “utilizzano algoritmi di intelligenza artificiale” per “incrementare l’efficienza dei servizi di trasporto pubblico locale e dei servizi di mobilità condivisa.

Monza: da febbraio il super progetto per risolvere il traffico, gli spostamenti privati

La priorità è anche rendere più rapidi e meno inquinanti gli spostamenti privati, garantendo minori tempi di ricerca del parcheggio “attraverso un sistema di indirizzamento e nuovi pannelli di infoparking con la disponibilità in tempo reale dei posti auto – aggiunge il Comune – È infine previsto un potenziamento dei servizi offerti agli utenti da Monza Mobilità sia tramite applicazione mobile sia attraverso portale web”.

Monza: da febbraio il super progetto per risolvere il traffico, i tempi

Secondo i piani di piazza Trento e Monza Mobilità il progetto potrà partire a inizio febbraio e avrà una durata di circa 64 settimane per essere messo a punto: attorno alla metà del 2026 sarà definitivamente operativo.