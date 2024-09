Monza: contro un ostacolo in viale Stucchi, conducente di un autocarro morto all’ospedale

Soccorso in codice rosso dopo essere finito con l’autocarro contro un pilastro, in viale Gian Battista Stucchi, a Monza, nel pomeriggio di giovedì 5 settembre, un 58enne è deceduto dopo l’arrivo all’ospedale San Gerardo. Ne dà notizia il Comando provinciale dei vigili del fuoco in una nota.

Monza: un 58enne morto all’ospedale dopo un incidente con l’autocarro

Sul luogo dell’incidente, attorno alle 15.50, oltre al personale paramedico inviato dal 118, si è portata infatti anche una squadra dei vigili del fuoco con una autopompa dalla sede monzese. Presente anche una pattuglia della Polizia locale per i rilievi. Le cause dell’accaduto sono in fase di accertamento.