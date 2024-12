Monza: contrattazioni con le prostitute nella nebbia, sette clienti multati dalla Polizia locale

Clienti tra i 30 e i 35 anni provenienti anche da fuori provincia. Tra i 20 e i 28 anni le “lucciole”, tutte di nazionalità rumena e residenti in Brianza. Blitz antiprostituzione della Polizia locale di Monza nella notte tra il 28 e il 29 novembre, dalle 21 alle 2, in tutti i quartieri della città. Una azione di contrasto quella messa in campo dagli agenti del Comando di via Marsala per ostacolare la contrattazione di prestazioni sessuali da parte di clienti con intralcio e pericolo alla circolazione stradale, tra l’altro alla presenza di scarsa visibilità dovuta alla fitta nebbia notturna.

Monza Polizia locale

Monza, sette clienti multati in viale Stucchi e a San Fruttuoso: anche di fuori provincia

Sette le persone sorprese in flagranza durante la fase di contrattazione di prestazioni sessuali e sanzionate ai sensi dell’art. 9 del Regolamento di Polizia Urbana, che prevede una sanzione pecuniaria di 200 euro, nelle zone di viale Stucchi e San Fruttuoso. Uno è risultato residente in provincia di Varese, due in provincia di Lecco, altrettanti a Monza e i restanti in Brianza, tutti tra i 30 e i 35 anni tranne un uomo nato nel 1957. Le prostitute, tutte di nazionalità rumena e residenti in Brianza, avevano un’età compresa tra i 20 e i 28 anni. Controllato anche il centro cittadino per prevenire situazioni di degrado urbano: non sono state riscontrate ulteriori situazioni illecite.

Attorno alle 2 il Nucleo Motociclisti ha concluso il servizio fornendo ausilio alla pattuglia notturna impegnata nei rilievi di un incidente stradale con feriti in viale Libertà con chiusura temporanea del tratto del sottopasso ferroviario per consentire i soccorsi.