Monza, con l’auricolare durante l’esame per la patente: due denunciati

Con l’auricolare all’orecchio, probabilmente per farsi suggerire da complici le risposte dell’esame di teoria della patente di guida. Due persone sono state scoperte dalla Polizia locale e denunciate. La presunta frode è avvenuta alla Motorizzazione di Monza.

Due denunciati durante l’esame di guida Monza

Una pattuglia è intervenuta dopo una segnalazione degli esaminatori per “comportamenti sospetti”. Al loro arrivo gli agenti hanno scoperto che i due candidati, un uomo di origine egiziana e una donna marocchina stavano sostenendo la prova con un auricolare bluetooth all’orecchio, probabilmente nel tentativo di ricevere le risposte dall’esterno. La donna è tra l’altro risultata anche senza permesso di soggiorno.



Entrambi sono stati accompagnati al Comando e fotosegnalati: alla verifica nella banca dati SDI non sono emersi precedenti o provvedimenti in atto nei loro confronti. Entrambi sono stati denunciati a piede libero per presunta frode in pubblici concorsi.