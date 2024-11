Monza, commette cinque furti nel giro di un mese: la polizia di Stato lo assicura alla giustizia

Nell’ambito dei dispositivi di vigilanza e controllo del territorio disimpegnati dalle pattuglie della questura di Monza e della Brianza, nella notte di giovedì 14 novembre, verso la 1.15, a seguito di una segnalazione proveniente dagli addetti alla vigilanza del supermercato Iper Il maestoso di un uomo che con il volto travisato aveva divelto le porte di ingresso, gli equipaggi delle volanti della questura di Monza e Brianza venivano inviati in via Sant’Andrea.

Polizia di Stato: la ricostruzione dell’ultimo tentativo di furto

Giunti immediatamente sul posto e notato che la porta di accesso al supermercato era stata effettivamente divelta, i poliziotti della questura si disponevano sui tre lati dell’edificio per scongiurare un’eventuale fuga del reo, ancora all’interno dell’esercizio commerciale. Notato un uomo con il volto travisato aggirarsi nei locali, gli equipaggi procedenti facevano accesso all’edificio, provvedendo a bloccare definitivamente un uomo di circa 175 centimetri, vestito con una tuta scura e indossante un cappellino da baseball e una mascherina, perfettamente corrispondente alle descrizioni. L’uomo, un cittadino italiano di 22 anni, pluripregiudicato per reati contro il patrimonio, è stato trovato in possesso di merce per il valore di circa 1620 euro, poco prima sottratta dagli scaffali del supermercato. Rimuovendo i dispositivi antitaccheggio, l’uomo aveva cercato di sottrare numerose bottiglie di alcolici di pregio, riposti nell’area vineria del supermercato. Il giovane è stato inoltre trovato in possesso di un televisore marca Samsung di circa 50 pollici, in parte danneggiato e chiaramente oggetto di furto. Da una prima ricostruzione del fatto, i poliziotti hanno potuto accertare che il ventiduenne si era introdotto poco prima all’interno di un locale commerciale sito nei pressi dell’ospedale cittadino, cui aveva fatto accesso danneggiando la veranda esterna,per poi asportare il televisore.

Polizia di Stato: convalidata la misura dell’arresto

Successivi accertamenti hanno consentito di ricostruire che il giovane italiano aveva commesso ben cinque episodi analoghi nell’ultimo mese e che per tale ragione era stato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria. Per i fatti commessi nella notte del 14 novembre, il ventiduenne è stato arrestato per il reato di furto aggravato e tentato furto aggravato ed associato alle locali camere di sicurezza, in attesa del rito per direttissima. A seguito dell’udienza, l’arresto è stato convalidato ed è stata disposta la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel luogo di residenza. Il questore, tramite la Divisione anticrimine della questura, ha adottato nei suoi confronti il foglio di via dai comuni di Monza e Meda.