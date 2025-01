Monza, colti a scambiarsi chili di hashish: tre arresti per traffico di droga

Colpo al mercato degli stupefacenti a Monza: la Guardia di finanza del Comando provinciale ha arrestato tre persone e sequestrato 30 chili di hashish che sul mercato avrebbe potuto fruttare oltre 300mila euro. L’arresto ha avuto luogo durante una attività di osservazione e pedinamento: i militari hanno colto in flagranza le tre persone, giunte a bordo di due autovetture, scambiarsi un voluminoso involucro di plastica: immediatamente è scattata l’ispezione dei veicoli, a bordo dei quali sono stati rinvenuti 10 chili di hashish confezionati in incarti che riproducevano marchi di noti dolciumi oltre che 25.500 euro in contanti.

Monza, tre arresti della Guardia di finanza: sequestrati 30 chili di hashish

Individuato, durante la conseguente attività info-investigativa, un box auto, sempre in città, all’interno del quale sono stati rinvenuti, occultati in maniera analoga, ulteriori 20 kg di hashish. L’ingente quantitativo di hashish è stato quindi sottoposto a sequestro e hanno tratto in arresto in flagranza le tre persone coinvolte, accusate di traffico di sostanza stupefacente. Dopo le formalità di rito sono stati tradotti presso la casa circondariale di via Sanquirico.