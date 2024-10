Monza, cinque studenti per il Progetto On The Road con la polizia locale: per vedere la realtà «da un altro punto di vista»

Quattro studenti dell’Istituto Hensemberger e un 17enne di Monza impegnato nel volontariato parteciperanno dalla prossima settimana al Progetto On The Road, un format educativo per giovani dai 16 ai 20 anni per acquisire una maggiore consapevolezza dei rischi e della gestione delle emergenze. I cinque ragazzi hanno ricevuto l’”investitura” (con tanto di maglietta e gilet giallo catarifrangente) giovedì pomeriggio al Comando della Polizia Locale alla presenza del comandante Giovanni Dongiovanni e dei promotori del progetto, nato 17 anni fa da un’idea di Alessandro Invernici, giornalista bergamasco che per lavoro ha più volte documentato gravi incidenti stradali.

Monza, cinque studenti per il Progetto On The Road con la polizia locale: era stato apprezzato anche dal magistrato Walter Mapelli

Oggi On the road è una realtà attiva in nove province sparse tra Lombardia (in Brianza è già stata sperimentata a Sovico), Veneto ed Emilia Romagna e ha coinvolto negli anni circa 1300 ragazzi che vengono sensibilizzati alla prevenzione, al senso civico e alla legalità. Estimatore di questo progetto fu il magistrato monzese Walter Mapelli che lo conobbe mentre era in servizio a Bergamo. A ricordare con affetto il collega, scomparso nel 2019, è stato Ambrogio Moccia, oggi assessore con delega alla polizia locale, legalità e sicurezza che ha spronato i giovani ricordando loro «la bellezza della legalità. Quando la si conosce, la si ama».

Monza, cinque studenti per il Progetto On The Road con la polizia locale: cosa faranno

Tutti i partecipanti avranno la possibilità di assistere in prima persona alle attività di pattugliamento della polizia locale e potranno osservare sul campo il lavoro del servizio Numero d’emergenza unico (NUE) di Milano e Seregno Soccorso e le azioni di pronto intervento sanitario messe in campo da IHELP.

«È un modo per mettersi nei panni della polizia locale, dei soccorritori, delle altre forze dell’ordine con le quali interagiamo – ha sottolineato il comandante Dongiovanni – Mi auguro che questi ragazzi possano raccontare le loro esperienze agli amici, fornire loro un volto diverso delle forze dell’ordine, lontano da pregiudizi e stereotipi, e tutti noi auspichiamo che qualche giovane si innamori del nostro lavoro e possa intraprenderlo in futuro».

Monza, cinque studenti per il Progetto On The Road con la polizia locale: chi sono

Dennis, 17 anni di Monza, ha manifestato l’interesse ad entrare nelle forze dell’ordine. Andrea, 17 anni, di Lissone e Lorenzo Fasulo, 18 anni, di Monza hanno i papà, impegnati, rispettivamente nella Polizia e nei Carabinieri. Fanno parte della squadra anche Davide, 16 anni, di Lissone, e Mirko, 17 anni, di Muggiò, che non vedono l’ora di vedere la realtà «da un altro punto di vista». I giovani saranno affiancati dallo psicologo Lorenzo Grollo e opereranno in condizioni di massima sicurezza.