Monza, cinque persone denunciate per invasione dell’ex macello

Intervento della Polizia locale di Monza, martedì 4 febbraio, nell’area dell’ex mercato all’ingrosso di via Procaccini dove cinque persone sono stati individuate, allontanate e denunciate per invasione di terreni o edifici di proprietà pubblica. A operare, nel primo mattino, è stato personale del Nost (Nucleo operativo sicurezza territoriale) insieme all’unità cinofile e pattuglie della Polizia Locale.

Monza, la Polizia locale identifica 5 persone nell’ex mercato all’ingrosso

All’interno dei locali fatiscenti sono stati trovati due italiani, tra i quali una donna, due marocchini e un tunisino. L’uomo italiano è stato denunciato anche per furto di energia elettrica. I tre stranieri sono stati accompagnati in ufficio e dopo i fotorilievi sono stati accompagnati in questura. Per uno è scattata una denuncia per inottemperanza al decreto di espulsione.