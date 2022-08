Monza: chiusa al traffico via Wagner per il cantiere di Brianzacque

Per lavori di Brianzacque alla rete dell’acquedotto, il 17 agosto dalle 8:30 alle ore 18:00 e comunque fino a fine lavori, in via Wagner a Monza sono vietate: la circolazione, con esclusione dei veicoli dei residenti nel tratto di strada interessato o dei mezzi di soccorso e pronto intervento e a seconda dello stato di avanzamento lavori oltre la sosta con rimozione forzata su ambo i lati I

Monza: chiusa via Wagner non per i residenti

veicoli dei residenti, di destinazione ei mezzi di pronto intervento e soccorso potranno accedere alla località , a seconda dello stato di avanzamento lavori, con entrata/uscita dalle intersezioni Wagner / A. Boito e/ Perosi / Wagner.

In deroga alla disciplina vigente viene istituito il doppio senso di circolazione in via Wagner a partire dalle intersezioni citate sino al limite dell’area di cantiere. È consentita la velocità massima di 20 Km/h in tutta l’area di cantiere