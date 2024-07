Monza, cantiere tra le vie Casati e Toniolo: il piano di chiusura alle auto

Dureranno oltre un mese i lavori di risanamento delle condotte fognarie che Brianzacque effettuerà a Monza tra le vie Casati e Toniolo. L’intervento, pianificato dalla società che gestisce il servizio idrico integrato per eliminare «i gravi problemi strutturali», rientra «nel più ampio progetto» di potenziamento della rete a valle dello sfioratore di via Boccaccio.

Monza, cantiere tra le vie Casati e Toniolo: per lavori alla rete fognaria

Gli operai dovrebbero allestire il cantiere a partire da lunedì 8 luglio: secondo il cronoprogramma annunciato, fino a lunedì 29 luglio via Casati sarà chiusa al traffico nel tratto compreso tra le vie Toniolo e Ampère: i residenti potranno entrare e uscire da via Orsini che sarà percorribile nell’occasione a doppio senso di marcia.

Da lunedì 29 e fino a venerdì 23 agosto le operazioni si sposteranno in via Toniolo che rimarrà aperta solo ai mezzi diretti al deposito di Autoguidovie Italiane.

Monza, cantiere tra le vie Casati e Toniolo: gli avvisi agli automobilisti

Gli automobilisti saranno avvertiti dell’interruzione dai cartelli posizionati agli incroci tra via Borgazzi e piazzetta Filicaia, tra le vie Carnia e delle Industrie, Podgora e Carnia, Montesanto e Marconi, Montesanto e Zara. In via Casati e in via Carnia saranno installati i segnali di “strada senza uscita”.

L’avvio dei lavori in piena estate, con il traffico notevolmente ridotto, dovrebbe limitare l’impatto sulla viabilità della chiusura di via Toniolo, percorsa da un gran numero di veicoli soprattutto nelle ore di punta. Già nel febbraio 2019 la strada è stata impraticabile per alcune settimane, in occasione del consolidamento del tunnel effettuato da Rfi.