Monza, cani troppo aggressivi? «Le Gev per i controlli»

Reclutare le guardie ecologiche volontarie per cercare di ridurre le aggressioni da parte dei cani di grossa taglia nei confronti degli esemplari più piccoli: è il suggerimento del leghista Simone Villa che nell’ultimo consiglio comunale ha lamentato l’aumento «sempre più diffuso dei proprietari» che nelle aree destinate allo sgambamento non tengono un comportamento appropriato e non sorvegliano i loro animali in modo adeguato.

Occorre, ha commentato, una maggiore attenzione al rispetto delle regole per evitare il ripetersi di episodi segnalati di recente. La proposta è stata recepita dall’assessore Ambrogio Moccia che valuterà la disponibilità delle Gev.