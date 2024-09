È un’alleanza contro eventuali attacchi cyber attacchi quella stretta da BrianzAcque con il Gruppo Cap e Alfa, le società che gestiscono il servizio idrico integrato nella città metropolitana di Milano e nella provincia di Varese. Le tre aziende pubbliche hanno dato vita a una nuova rete di imprese per la fornitura di prestazioni di information technology garantita da una business unit “Digital Hub” costituita dal loro personale. Ora, inoltre, avvieranno un percorso per la costituzione di una new-co a supporto dell’innovazione digitale del settore idrico che dovrebbe essere operativa entro la fine del 2025 e a cui potranno aderire altri gestori lombardi del servizio idrico integrato.

Monza: BrianzAcque si allea a Cap e Alfa contro i cyber attacchi

La nuova rete punta a creare sinergie industriali per lo sviluppo di economie di scala, per il miglioramento della qualità del servizio e per potenziare gli investimenti: BrianzAcque, Gruppo Cap e Alfa, infatti, condivideranno la strumentazione tecnica e operativa coordinando le risorse sotto il cappello di un’unica struttura organizzativa che eseguirà le attività inerenti al settore dell’Information technology. In questo modo potranno ottimizzare le strutture del servizio idrico integrato, sviluppare soluzioni applicative e piattaforme tecnologiche in ambito IT che potranno essere messe a disposizione di altri gestori e opereranno per garantire la sicurezza informatica da attacchi esterni di dati e applicazioni IT. Opereranno, inoltre, per progettare le reti di distribuzione di acquedotto, le reti fognarie e degli impianti di depurazione attraverso processi condivisi e, grazie all’utilizzo di Security Operation Center centralizzati e territoriali, per sviluppare un grado elevato di sicurezza perimetrale, interno ed esterno e per monitorare costantemente i rischi derivanti da cyber attacchi.

Monza: BrianzAcque si allea a Cap e Alfa, per parole del presidente

«Lavoreremo su un binario unico per essere veri innovatori al servizio dei nostri territori – afferma il presidente di Brianzacque Enrico Boerci – nell’era dell’intelligenza artificiale per le aziende pubbliche dell’idrico è ancor più strategico far gioco di squadra e trovare sinergie concrete in quanto operiamo in un ambito determinante per le comunità. Investire su applicazioni tecnologiche avanzate, su piattaforme sempre più accessibili e di facile intuizione, significa creare un canale diretto per misurarsi con le esigenze dei cittadini. Non dimentichiamo, poi, quanto siano importanti sicurezza e monitoraggio continuo dei dati che vengono raccolti e usati: anche per questo prevenzione e protezione risultano quanto mai di primaria importanza per le nostre società».