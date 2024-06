Monza: Assolombarda e sindacati lanciano MetApprendo per la formazione continua dei metalmeccanici

Si chiama MetApprendo ed è un portale di servizi dedicato alla formazione continua a disposizione di aziende e di lavoratori metalmeccanici: è stato presentato venerdì 14 giugno nella sede confindustriale di Monza da Assolombarda e da FIM Monza Brianza Lecco, FIOM Monza Brianza e UILM Milano Monza e Brianza.

“Per affrontare le sfide della trasformazione digitale e della transizione ecologica, le imprese hanno necessità di avere al loro interno competenze qualificate e sempre aggiornate – dice Assolombarda in una nota – La formazione continua delle lavoratrici e dei lavoratori acquisisce un ruolo determinate per la crescita economica e per la competitività delle imprese. Su queste esigenze e priorità è stato progettato

MetApprendo”.

MetApprendo: Assolombarda e sindacati presentano il portale per la formazione

Il portale è stato realizzato da Federmeccanica, Assistal e Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm-Uil, in attuazione a quanto previsto dal Contratto nazionale di lavoro del 5 febbraio 2021 e si propone “di promuovere e agevolare l’organizzazione, la pianificazione e la registrazione della formazione per tutti i lavoratori e le lavoratrici delle aziende rendendo il processo formativo ancora più accessibile, tracciato e flessibile”.

Assolombarda: “MetApprendo è un modello partecipativo di relazioni industriali”

“Rafforzare e sostenere l’aggiornamento professionale dei lavoratori e delle lavoratrici è uno dei valori più

importanti per le nostre imprese perché sulle competenze si fonda la capacità di competere, creare sviluppo per il territorio e benessere per la collettività- ha affermato Aldo Messedaglia, direttore Area Sindacale di Assolombarda-. Attraverso il progetto MetApprendo, Assolombarda e le Organizzazioni sindacali di Monza e Brianza, nel dialogo continuo sul tema dell’occupazione, consolidano un modello partecipativo di relazioni industriali che consente concretamente di attivare progettualità e iniziative a vantaggio di tutto il sistema economico del territorio”.

I sindacati: “MetApprendo progetto concreto per valorizzare le persone”

“Le innovazioni tecnologiche stanno facendo evolvere le aziende che hanno bisogno di professionalità

sempre più specializzate e aggiornate – hanno sottolineato FIM Monza Brianza Lecco, FIOM Monza Brianza e UILM Milano Monza e Brianza -. Un’evoluzione che si riflette positivamente sulla crescita professionale dei dipendenti che deve essere sostenuta con strumenti dedicati. Il portale MetApprendo è un progetto concreto che mette a disposizione delle lavoratrici e dei lavoratori metalmeccanici percorsi di approfondimento e di sviluppo delle competenze, introdotti nella contrattazione collettiva, con l’obiettivo di valorizzare le persone e la loro crescita professionale.”