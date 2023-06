Monza, apre il cantiere per la ciclabile in viale Elvezia: ecco cosa succede

Grosse novità in arrivo per la viabilità in viale Elvezia, a Monza. Apre la mattina di lunedì 3 luglio il cantiere per la nuova pista ciclabile bidirezionale nel tratto compreso tra piazzale Virgilio (dove termina la ciclabile esistente) e la bretella ciclopedonale di scavalco sulla ferrovia, all’altezza di via Casanova. È uno degli interventi previsti per l’estate in città.

Monza, apre il cantiere per la ciclabile in viale Elvezia: 300 metri da piazzale Virgilio al passaggio sulla ferrovia

La pista ciclabile sarà lunga 300 metri, delimitata da un cordolo di separazione di adeguate dimensioni per proteggere i ciclisti e con gli attraversamenti ciclabili in prossimità di carrai o ingressi alle rampe di accesso ai parcheggi resi sicuri da una adeguata segnaletica orizzontale.

I lavori sono previsti fino a ottobre 2023 e per tutto il periodo è previsto il divieto di sosta nel tratto interessato.

Monza, apre il cantiere per la ciclabile in viale Elvezia: allo studio le soluzioni per la sosta, il parcheggio di via Martiri delle Foibe a pagamento

Nel frattempo sono già allo studio soluzioni per disciplinare la sosta nell’area, anche in collaborazione con i Mobility Manager delle aziende presenti nella zona.

Già previsto che il parcheggio pubblico in superficie di via Martiri delle foibe non sarà più gratuito: l’introduzione della tariffa conta di favorire una elevata rotazione dei veicoli che dovrebbe consentire agli utenti del Cam e dei vicini uffici della Questura, della Prefettura e della Provincia di trovare più agevolmente uno stallo libero.

Il provvedimento, secondo i tecnici del municipio, dovrebbe contribuire a decongestionare il traffico in un tratto di viale Elvezia, alimentato da chi gira alla ricerca di un parcheggio: attualmente, infatti, parecchi posti sono occupati per buona parte della giornata dai veicoli dei dipendenti e dei clienti delle attività presenti nel comparto. Il parcheggio sarà affidato a Monza Mobilità.