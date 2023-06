Monza: una corsia e poi chiusura, quindici giorni difficili in via Aliprandi e via Visconti

Due settimane di disagi, potenzialmente importanti, per il traffico attorno al centro storico di Monza: due interventi consecutivi rischiano di paralizzare la circolazione nella zona di via Lecco-via Bergamo-Rota Grassi. Si tratta di un cantiere di emergenza e di uno programmato nel piano di riasfaltature preparato dal Comune.

Via Visconti: intervento d’emergenza nella rete del gas

Il primo è appunto un intervento emergenziale: la società Acinque sta intervenendo nella riparazione di un guasto nella rete del gas, un problema dei giorni scorsi. Per completare le riparazioni la società ha annunciato la necessità (concordata con gli uffici comunali) di chiudere temporaneamente una corsia di via Azzone Visconti. Non sono stati comunicati (né sono presenti sul sito dell’amministrazione pubblica) dettagli temporali dell’intervento.

Vie Visconti e Aliprandi: chiusura per asfaltatura

Andrà peggio a partire dal 3 luglio, quando scatteranno dieci giorni di cantiere per il rifacimento dell’asfalto in via Aliprandi e in via Azzone Visconti nel tratto compreso fra l’incrocio con via Lecco e via Vittorio Emanuele II e quello con via Bergamo e via De Gradi (nel primo caso) e nel tratto fra via Bergamo/De Gradi e via Porta Lodi/Grassi. I lavori sono previsti fino al 15 luglio, ma durante le lavorazioni saranno introdotti una serie di divieti “a seconda dello stato di avanzamento dei lavori” che di fatto chiudono le due strade. Dove il cantiere è attivo, sono previste queste variazioni:

È vietata la circolazione in via Aliprandi, nel tratto compreso tra l’intersezione con via

Lecco e via Bergamo.

in via Lecco, giunti all’intersezione con via P. Aliprandi hanno l’obbligo di proseguire

diritto e/o di svoltare a destra;

diritto e/o di svoltare a destra; in via P. Aliprandi, provenienti dall’intersezione G. dei Tintori / L. Villa, hanno

l’obbligo di svoltare a destra e/o sinistra;

l’obbligo di svoltare a destra e/o sinistra; in via Vittorio Emanuele II, giunti all’intersezione con via P. Aliprandi hanno l’obbligo

di proseguire diritto e/o di svoltare a sinistra;

di proseguire diritto e/o di svoltare a sinistra; in via A. Visconti, giunti all’intersezione con via Bergamo hanno l’obbligo di svoltare a

destra;

destra; in via de Gradi, giunti all’intersezione con via P. Aliprandi hanno l’obbligo di proseguire

diritto e/o di svoltare a destra.

È vietato il transito in via Azzone Visconti, a partire dell’intersezione con via Porta Lodi sino

all’intersezione con via Bergamo.