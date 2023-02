Monza, appena scarcerato dopo aver derubato due donne sarà espulso

Scarcerato domenica 12 febbraio dalla Casa Circondariale di Monza, dopo una condanna di due anni e sei mesi per furto con strappo avvenuto a Sesto San Giovanni ai danni di due giovani donne, derubate delle collane che portavano al collo, una all’interno del proprio condominio, l’altra per strada, un 46enne tunisino, su disposizione del Questore Marco Odorisio è stato collocato al Centro permanenza rimpatri di Milano in attesa dell’espulsione dall’Italia. L’uomo, secondo quanto riporta la Questura, era giunto in Italia nel 2011 è più volte arrestato per furti con strappo e spaccio di sostanze stupefacenti, nonché evasione.