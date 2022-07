Monza: al San Gerardo intervento mini invasivo su un aneurisma dell’aorta

Un intervento di protesi all’aorta per correggere un aneurisma condotto per via endovascolare. All’ospedale San Gerardo di Monza l’equipe di chirurgia vascolare è stata protagonista di una operazione tanto delicata quanto innovativa su un paziente di 61 anni affetto da diverse patologie: la correzione dell’aneurisma al principale vaso sanguigno del corpo umano è stata condotta con tecnica “mini invasiva” portando le speciali protesi endovascolari al torace attraverso i vasi arteriosi raggiunti, il più delle volte, dall’inguine. Evitando così aperture del torace o dell’addome molto più rischiose per il paziente operato.

Monza, ospedale San Gerardo: l’intervento

Le speciali protesi vanno a “foderare” il tratto di arteria colpito dalla malformazione, sostituendosi al vaso sanguigno malato: nel caso specifico è stata utilizzata una protesi dotata di una piccola proboscide realizzata per garantire l’afflusso di sangue al cervello, preceduta una chirurgia di by-pass a livello del collo meno aggressiva di quella causata da una chirurgia tradizionale.

Monza, ospedale San Gerardo: l’équipe di chirurgia vascolare

L’intervento è stato eseguito nei giorni scorsi dall’équipe diretta dal dottor Vittorio Segramora e composta dai chirurghi Cristian Benatti e Gaetano Deleo. L’intervento, condotto interamente in una sala operatoria dotata di angiografo, si è svolto senza complicazioni e il paziente è stato dimesso dopo pochi giorni in buone condizioni di salute.

Monza, ospedale San Gerardo: «Approccio multidisciplinare»

“La riuscita – sottolinea il dottor Segramora – è legata all’approccio multidisciplinare di queste complesse patologie al confine tra la competenza cardiochirurgica e quella vascolare e alla collaborazione dei diversi specialisti. Di fatto introduciamo un tubo nuovo all’interno del tubo ammalorato. La mininvasività di questo genere di interventi ha ridotto drasticamente lo stress chirurgico su questi pazienti che fino a ieri dovevano essere sottoposti ad un intervento tradizionale “a cuore aperto” gravato da alte percentuali di complicanze”.

Monza, ospedale San Gerardo: il direttore generale e l’assessore al Welfare

“Ancora una volta l’Ospedale San Gerardo e i suoi professionisti si mettono in luce per le proprie capacità – si congratula il direttore generale della Asst Monza Silvano Casazza – La trasversalità delle competenze in sala operatoria e la fattiva partecipazione di tutti, nello spirito di collaborazione che contraddistingue la nostra struttura, ha permesso il successo di questo intervento”.

Congratulazioni anche dalla vicepresidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti: “La straordinaria operazione ha messo in luce l’eccezionale professionalità dell’Unità Operativa complessa di Chirurgia Vascolare dell’Ospedale San Gerardo di Monza. Una eccellenza che si aggiunge alle già molte eccellenze della sanità lombarda”.