Monza: accoltella moglie e figlio di lei, sono gravi, l’uomo portato in Questura

Ha accoltellato la moglie 47enne e figlio di lei, 22 anni, al culmine di una lite in famiglia. I due sono stati soccorsi in codice rosso, lunedì 10 giugno a Monza. L’episodio è accaduto in un appartamento di via Lodovico Ariosto. I due feriti sarebbero riusciti a scendere in strada per chiedere aiuto. L’allarme è stato dato dai vicini.

Intervenuto personale della Questura di Monza a Brianza che ha sottoposto l’uomo, un 55enne, a fermo per tentato omicidio e l’ha portato negli uffici di via Montevecchia. Dai primi riscontri non risulterebbero precedenti per maltrattamenti a suo carico.

Monza, feriti gravi una donna di 47 anni e un 22enne: “aggrediti durante una lite familiare”

Secondo quanto riferito da Areu, agenzia regionale emergenza urgenza, i fatti sono accaduto alle 6.31: le due persone sono state aggredite con arma bianca. La donna è stata portata all’ospedale San Gerardo con “lesioni da taglio all’addome e a un arto superiore”, lesioni all’addome anche per il 22enne, portato all’ospedale Niguarda. Sul luogo sono intervenute automediche e due ambulanze.