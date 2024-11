Monza: addio a Roberto Cassanelli, storico della città e dei suoi tesori

Addio a Roberto Cassanelli, storico dell’arte, profondo conoscitore della storia di Monza, del duomo e dei suoi tesori. È mancato il 30 ottobre, all’età di settant’anni.

Monza: addio a Roberto Cassanelli, il lavoro al Museo del duomo e ai Civici, i libri

Dal 2003 e fino al 2007 era stato direttore del Museo e Tesoro del duomo e prima ancora per quattro anni responsabile dei Musei civici di Monza. Moltissime le pubblicazioni prodotte negli anni, molte delle quali realizzate in collaborazione con il duomo di Monza e con Fondazione Gaiani, a partire dal primo (dei tanti) volumi dedicati alla basilica e alla sua facciata, realizzato nel 1988 per conto del Comune di Monza. E poi ancora i testi sulla cappella degli Zavattari, l’ultimo del 2015 subito dopo la chiusura del restauro, e il catalogo della mostra realizzata nel 1999 con Roberto Conti (conservatore del duomo scomparso nel 2017) dedicata ancora una volta al duomo e al suo artefice, Matteo da Campione. Libri dettagliatissimi, frutto della sua grande passione, dedizione e cura per la ricerca. Libri che sono stati anche un monito per le amministrazioni, come “Radiografia di un degrado”, del 2000, dedicato alla cadente Villa reale alla vigilia del restauro.

Monza: addio a Roberto Cassanelli, l’ultimo lavoro sulla chiesa di Santa Maria degli angeli

Se ne è andato prima della presentazione dell’ultimo suo libro, il volume dedicato alla chiesa di Santa Maria degli angeli, realizzato con i compagni di studi Renato Mambretti e Giustino Pasciuti, con i quali aveva curato molti altri lavori tra cui il libro realizzato dopo la chiusura della monumentale opera di restauro della facciata del duomo. Il libro su Santa Maria degli angeli è stato infatti presentato al pubblico da Mambretti e Pasciuti la sera del 25 ottobre, all’interno del ciclo di incontri “Il duomo racconta”, la rassegna con la quale Cassanelli ha collaborato per anni. Quella sera era atteso in duomo anche Cassanelli che però non si è presentato per altri impegni.

Monza: addio a Roberto Cassanelli, messa di suffragio in duomo

Mercoledì 13 novembre monsignor Silvano Provasi, arciprete emerito e collaboratore per molti anni di Cassanelli, lo ha ricordato con una messa celebrata in suffragio in duomo. È sepolto al cimitero maggiore di Milano.