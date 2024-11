Monza: Acinque sempre più sostenibile, progetti dedicati per 257 milioni

“Transizione energetica” ed “economia circolare”: questi i pilastri fondamentali sui quali il gruppo Acinque intende concentrarsi per favorire lo sviluppo sostenibile dei territori attraverso obiettivi di decarbonizzazione e valorizzazione degli scarti come nuove risorse. Un traguardo ribadito dal consiglio di amministrazione in occasione dell’approvazione del Piano Industriale 2025-2029 che ha sottolineato, tra l’altro, la volontà del gruppo di porsi come punto di riferimento per i territori in cui opera per la gestione integrata delle risorse energetiche, ambientali e idriche, a beneficio delle comunità locali.

Il Piano Industriale prevede investimenti complessivi pari a 333 milioni di euro, di cui 63% ammissibili alla tassonomia (lo standard europeo che classifica come sostenibili le attività economiche), finalizzati a garantire valore e continuità nel lungo termine per i territori nei quali il gruppo è attivo. Il valore dei progetti dedicati allo sviluppo sostenibile è di 257 milioni di euro, di cui 220 milioni di euro di investimenti riferiti al gruppo (circa il 66% del totale previsto a piano) e 37 milioni di euro connessi a interventi di efficientamento e riqualificazione energetica nei confronti di terzi.

L’amministratore delegato di Acinque Stefano Cetti: “Abbiamo una vocazione ecologica”

“Acinque si conferma punto di riferimento nelle forniture e nei servizi e ribadisce la sua vocazione ad assumere un ruolo guida nell’ambito della transizione energetica, dell’uso consapevole delle risorse, del contrasto al cambiamento climatico- sottolinea l’amministratore delegato Stefano Cetti– Si tratta di una scelta precisa, che appartiene all’identità di una multiutiliy fondata sulla responsabilità sociale d’impresa nei confronti delle comunità locali e dei portatori di interesse. Questo piano è lo strumento attraverso il quale intendiamo proseguire nel nostro percorso verso un sistema energetico che promuove l’utilizzo delle rinnovabili, che ricorre alle leve dell’innovazione e dell’efficientamento, alle competenze e alla capacità di iniziativa, per generare sviluppo e crescita rispettosa dell’ambiente e della qualità della vita dei cittadini”.

I dati finanziari di Acinque nei primi nove mesi del 2024: margine operativo in crescita (+31%)

Buoni i dati finanziari nei primi nove mesi del 2024: il margine operativo lordo di 77,9 milioni di euro (al 30 settembre) appare in netto incremento (+31%) rispetto al 2023 (59,5 milioni di euro) principalmente nella business unit Vendita e Soluzioni Energetiche. Più alto anche il margine operativo netto: 36 milioni di euro rispetto ai 18,4 milioni di euro dell’anno scorso (+96%).

Si rivela positivo anche il risultato netto del gruppo, al netto della quota di utile degli azionisti di minoranza: 15,9 milioni di euro, in incremento rispetto al 2023 (8,7 milioni di euro). Gli investimenti del gruppo al lordo delle dismissioni, sono pari a 43,3 milioni di euro, in lieve incremento rispetto allo stesso periodo del 2023 (41,3 milioni di euro).