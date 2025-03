Monza, 21 confezioni di carne rubata sotto la gonna: arrestata una 24enne

Quando è stata bloccata dai poliziotti ha fatto cadere dagli ampi abiti 21 confezioni di carne e altra merce rubata da un supermercato di Monza per un totale di 100 euro. A finire nei guai, arrestata per rapina impropria, una 24enne, cittadina rumena, che con una connazionale, domenica mattina, ha fatto il colpo, notata però da personale del supermercato che ha chiamato il 112, la Centrale Operativa della Questura di Monza e Brianza, segnalando le due donne, di etnia rom, che stavano tentando la fuga con la merce rubata e occultata sotto le larghe gonne.

Monza, colpo al supermercato con spinte e minacce: arresto per rapina impropria

Al loro arrivo i poliziotti della Volante avrebbero notato le due donne “litigare furiosamente con altre due persone” e, “all’improvviso, tentare la fuga”. La pattuglia le ha immediatamente bloccate e una delle due donne ha consegnato la merce rubata.

Da accertamenti sarebbe emerso che dopo il furto, una volta oltrepassate le casse, le due donne, fermate dai dipendenti del supermercato avrebbero reagito spingendoli e minacciandoli per poi darsi alla fuga. Mentre la 24enne è stata bloccata e arrestata, la seconda donna sarebbe riuscita ad allontanarsi su un’auto. La fermata, già nota per furto e rapina, è stata accusata di rapina impropria, avendo utilizzato violenza e minaccia per tentare di fuggire. Nell’udienza di convalida è stata disposta la misura cautelare dell’obbligo di firma a giorni alterni.