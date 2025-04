Monza, 18enne aggredito a scopo di rapina nella notte: la Questura indaga

Affrontato con un’arma bianca, nel cuore della notte, a Monza, un 18enne è finito all’ospedale San Gerardo. Niente di grave fortunatamente, è arrivato al pronto soccorso in codice verde, ma dalla Questura parlano di una aggressione a scopo di rapina, tanto che sono in corso accertamenti per individuare i responsabili.

Monza, un 18enne al Pronto soccorso: l’aggressione in via Tolstoj

L’episodio è avvenuto attorno alle 2 e mezza di notte di venerdì 18 aprile in via Leone Tolstoj, in zona Bettola. Sul posto, oltre che la Polizia di Stato, si è portata una ambulanza della Croce Rossa che ha soccorso il giovane, poi trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale San Gerardo.